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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٥٥ م

متزامنا مع ليلة عاشوراء الحسيني؛

"لبيك يا قرآن".... إقامة حملة وطنية إيرانية لإعلان البراءة عن الإساءة للقرآن الكريم

"لبيك يا قرآن".... إقامة حملة وطنية إيرانية لإعلان البراءة عن الإساءة للقرآن الكريم

ستقام حملة وطنية شاملة في أرجاء إيران الإسلامية في مجالس العزاء الحسيني ليلة عاشوراء لإعلان البراءة عن المسيئين للقرآن الكريم باسم "لبيك يا قرآن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم الشعب الإيراني المسلم لحملة وطنية بإسم "لبيك يا قرآن" في أرجاء البلاد لإعلان البراءة عن الإساءة للقرآن الكريم.

سيقوم المشاركون في هذه الحملة بتلاوة جماعية لسورة المسد المباركة في مجالس العزاء الحسيني في أرجاء إيران الإسلامية.

"لبيك يا قرآن".... إقامة حملة وطنية إيرانية لإعلان البراءة عن الإساءة للقرآن الكريم

سيصادف موعد هذة الحملة مساء يوم الخميس المقبل الموافق لـ27 يوليو وليلة عاشوراء الحسيني.

تأتي هذه الحملة اثر تدنيس القرآن الكريم في بعض دول اوروبية والإساءات المتكررة لهذا الكتاب السماوي على يد المتطرفين المدعومين من الدول الغربية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935303

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