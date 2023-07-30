موقع سروجيم العبري: سنكون أمام كارثة في حال اندلاع مواجهة واسعة مع حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر موقع سروجيم العبري، صباح اليوم الأحد، بعض تفاصيل وثيقة أعدها أحد جنود الاحتياط الذي خدم مؤخرا على مدار عدة أشهر في المنطقة الشمالية، والتي تحدث فيها عن الثغرات في الجاهزية للتعامل مع السيناريو الاستراتيجي أمام حزب الله والذي يتمثل بمواجهة واسعة.

وأشار الجندي إلى أن استعدادات الجيش الحالية توفر حلول للتعامل مع الهجمات الصغيرة والمحدودة التي قد يقوم بها حزب الله كتنفيذ عمليات خطف أو تسلل لمجموعات محدودة؛ إلا أن المواقع الحدودية غير جاهزة للتعامل مع هجمات كبيرة كمحاولة قوة كبيرة من وحدة الرضوان احتلال مستوطنة أو موقع عسكرية.

ونوه إلى أن تحقق هذا السيناريو سيكون كارثي لاسيما وأن المواقع تعاني من نقص في الذخيرة والمعدات وعدم توفر خطة عملياتية قابلة للتنفيذ بما يتناسب مع مستوى التهديد، عدا عن الاعتماد على الوسائل التكنولوجي التي قد يصيبها خلل ما في إحدى المراحل.

المصدر : شهاب



