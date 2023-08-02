اتفاق إيرانی عراقی على تنفيذ خطط تجريبية لمكافحة الغبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه اتفقت طهران وبغداد على تحديد وتنفيذ خطط تجريبية مشتركة لمكافحة الغبار في اربع محافظات عراقية ومحافظتين ايرانيتين.

وتم مساء الثلاثاء ، التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بعد اجتماع عقد في بغداد بين "علي محمد طهماسبي" ، مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع الوكيل الفني بوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبدالحسين عبيد.

واتفق الجانبان على ان يتم خلال الشهرين المقبلين تنفيذ 4 مشاريع تجريبية للتعاون المشترك في أربع محافظات وهي ذي قار والمثنى وواسط وميسان في العراق ومشروعان رياديان في محافظتي إيلام وخوزستان في جمهورية إيران الاسلامية.

وفي هذا الاجتماع ، تم مناقشة كيفية العمل معا للتعامل مع التصحر ، والحد من آثار تغير المناخ ، وإزالة الحواجز التي تحول دون الأمن الغذائي ، فضلا عن إدارة ومكافحة العواصف الترابية.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور بسام كنعان مدير عام دائرة الغابات والتصحر في العراق قال "ميثاق عبد الحسين عبيد" الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية: ان جهود التعامل مع الغبار يجب أن تكون استثنائية وان تكون ملموسة عمليا.

وقال: حل مشكلة الغبار في المنطقة يتطلب تعاون دول غرب آسيا ، بما في ذلك العراق والكويت وإيران.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية: إن وزارة الزراعة العراقية تبحث عن تمويل للتعامل مع الغبار الناعم وتحديد مراكز الغبار في المحافظات المتاخمة لإيران والكويت.

من جانبه شدد علي محمد طهماسبي مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران على ضرورة التعاون المباشر بين البلدين في هذا الصدد واعلن استعداد جمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع حالات التصحر في المناطق الحدودية بين البلدين.

/انتهی/