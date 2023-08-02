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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٥١ م

انطلاق مناورات حرس الثورة الإسلامية للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخلیج الفارسی

انطلاق مناورات حرس الثورة الإسلامية للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخلیج الفارسی

انطلقت مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في ايران للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وخاصة جزيرة بوموسى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه انطلقت مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في ايران للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وخاصة جزيرة بوموسى.

وبدأت المناورات فجر اليوم بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.

وأُطلق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاختبار جاهزية الدفاع عن حفظ أمن الخليجِ الفارسي والجزر الإيرانية.

واُزيح الستار خلال المناورات لأول مرة عن منظومة صواريخ 'قدير' وصاروخ 'فتح' المجهز بالذكاء الاصطناعي.

واستخدمت زوارق راجمةٌ للصواريخ، وطائرات وزوارق مسيّرة مزودة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات جو-بحر، وأخرى بالستيةٌ بحريةٌ دقيقة.

/انتهی/

رمز الخبر 1935542

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