أمير عبداللهيان يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق ثلاث ايام

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني، غادر اليوم الأربعاء، طهران، متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في جمهورية باكستان الإسلامية.

وفي هذه الزيارة، سيبحث وزير الخارجية مع المسؤولين الباكستانيين، تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد والمجالات، بما في ذلك التعاون الحدودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية، لا سيما ضرورة العمل الجاد والموحد من قبل الدول الإسلامية إزاء إساءة مقدسات الأديان السماوية في بعض الدول الأوروبية.

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