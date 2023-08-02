وزير الخارجية الإيراني يغادر طهران متوجها الى باكستان في زيارة رسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادرت طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نحو العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وسيلتقي أمير عبداللهيان خلال زيارته باكستان بكبار المسؤولين في هذا البلد.

وسيتباحث الجانبان الإيراني والباكستاني في شتى القضايا الثنائية ومنها التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز العلاقات.

في السياق نوّه رئيس المجلس الوطني الباكستاني "راجا برويز اشرف" الى اهمية العلاقات بين اسلام اباد وطهران في سياق تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين؛ كما دعا الى الارتقاء بمستوى التعاون التجاري نظرا للاواصر السياسية الوطيدة التي تربط هذين البلدين الجارين.

وفي لقائه الثلاثاء، سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى باكستان "رضا اميري مقدم"، اثنى "برويز اشرف" على حفاوة الاستقبال الذي يلقاه السياح الباكستانيون داخل الاراضي الايرانية.

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