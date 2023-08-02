وزير الداخلية الايراني یشید بكرم الشعب العراقي في الزيارة الاربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي بكرم الشعب العراقي قائلا "ان الشعب العراقي الكريم والحكومة العراقية يستضيفون أكبر تجمع روحي وديني في العالم رغم محاولات أعداء القيم المعنوية والانسانية لطمس اخبار هذه المسيرة الكبيرة التي يشارك فيها قرابة 20 مليون شخص، والتكتم عليها".

وقال الوزير وحيدي في كلمة القاها امام المؤتمر الدولي الثالث للسلامة في الاربعين: ان الزيارة الأربعينية حظيت بمكانة مرموقة في بلدنا وباقي البلدان الاسلامية، وانها تجتذب ليس فقط الشيعة أو السنة بل اتباع باقي الديانات ايضا ، والزيارة الاربعينية يمكنها ان توفر ملاذا للامة الاسلامية وحتى باقي الشعوب والأمم، وهذا نابع من مدرسة الامام الحسين عليه السلام وهي مدرسة الاحرار.

واذ اشاد وزير الداخلية الايراني بجهوزية منظمة الهلال الاحمر الايراني وكذلك الاطباء والممرضين الحاضرين في الزيارة الاربعينية ، قال ان الجانب العراقي ايضا يتمتع بالجاهزية واضاف " ان مستوى التعاون مع الجانب العراقي جيد جدا ، وخلال ايام الزيارة الاربعينية ومن اجل تقديم الخدمات الجيدة والنجدة السريعة في الحوادث المحتملة فان سيارات الاسعاف والمروحيات التابعة لنا ستتردد الى داخل الاراضي العراقية".

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