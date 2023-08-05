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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٠٨ ص

"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى العمل النضالي لردع المستوطنين

"حماس" تنعى الشهيد "معطان" وتدعو إلى العمل النضالي لردع المستوطنين

 نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا)، الذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين مساء اليوم الجمعة، في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا)، الذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين مساء اليوم الجمعة، في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأكدت الحركة في بيان لها، على ضرورة النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت "حماس" في بيان صحفي: "نشد على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية"، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.

كما أكدت الحركة على وحدة الصف الوطني، ودعت لتوجيه كل الجهود والإمكانات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر: شهاب

/انتهی/

رمز الخبر 1935595

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