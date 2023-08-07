إيران تعلن عن استعدادها لنقل المعرفة التقنية وإعادة بناء البنية التحتية السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي "محمد علي نيكبخت": إن إيران مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية في إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأکد نيكبخت، خلال الإجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، "محمد سامر خليل " على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي وأضاف: مستعدون للتعاون والشراكة مع سوريا بالإعتماد علی الخبرات والمعرفة التقنیة والهندسية في مختلف

القطاعات الزراعية، بما في ذلك الزراعة والبستنة ومصايد الأسماك والصناعات التحويلية.

وصرح أن مهمتنا هي تسهيل الأمور لزيادة مستوى التبادلات التجارية حسب تأكيد رئيسي البلدين.

وأعرب عن أمله في إزالة العقبات وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في أسرع وقت ممكن ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري و الخبراء والباحثين السوريين لتفقد التكنولوجيا الزراعية وتطوير المعرفة في إيران.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل خلال الإجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين وقال: استفدنا في السابق من تجارب إيران في مجال الثروة الحيوانية.

وصرح أن سوريا تستورد العديد من المنتجات الإيرانية في مختلف القطاعات وأضاف: نحن مهتمون بالاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال الزراعة، بما في ذلك تربية الحيوانات والثروة السمكية، ويمكننا الاستفادة من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبین باستخدام التقويم الزراعي للبلدين.

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