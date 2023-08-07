شركة الغاز الوطنية: روسيا اقترجت لأن تصبح إيران مركزا للطاقة في المنظقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الإثنين: "انه يجري الانتهاء من تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق ونخطط لتغيير آلية التسوية حتى لا يتم تمجيد اموالنا، كما تريد تركيا تمديد عقد شراء الغاز من إيران.

وأضاف: "انه بعد تسوية ديوننا إلى تركمانستان على ثلاث دفعات، قمنا بزيادة حجم توريد الغاز من هذا البلد من 4.5 إلى 8 ملايين متر مكعب يوميا".

وأوضح جغيني: "المفاوضات المتعلقة بتصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، وإحياء العقد مع باكستان وتجارة الغاز مع روسيا مستمرة، كما تجري الدول الأوروبية مفاوضات معنا لاستيراد الغاز من إيران عبر تركيا، لكنها لم تأتِ ثمارها حتى الآن".

و قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية: "لقد عرض علينا الروس أن نصبح مركزًا للغاز ومحورًا للطاقة، وفريقنا المتخصص موجود حاليًا في روسيا، وتم إبرام اتفاقيات في هذا المجال ونأمل أن يمضي العمل قدمًا".

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