أمير عبداللهيان يستعرض آخر التطورات حول مفاوضات رفع الحظر مع نظيره الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي يزور طوكيو بدعوة رسمية مع نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، لبحث القضايا الثنائية. والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

في هذا الاجتماع ، اعتبر وزير الخارجية الايراني أنه من المهم إعادة تنظيم العلاقات الثنائية ورسم خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين ، وأعلن استعداد ايران لمواصلة المشاورات في إطار مجلس التعاون و استمرار المشاورات بين النواب والمديرين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان القدرات الموجودة في البلدين لتطوير العلاقات جديرة بالاهتمام وأكد على ضرورة تطوير الآليات اللازمة لتعزيز التعاون المتنوع.

** يتبع