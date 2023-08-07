أمير عبداللهيان يؤكد الدور الإيراني البارز في تعزيز أمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الموجود في طوكيو، وتحدث مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد ظهر اليوم (الإثنين) .

ونقل عبداللهيان خلال اللقاء تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس وزراء اليابان ، واعتبر وزير الخارجية أن اللقاء بين المسؤولين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي والمشاورات التي عقدت دلالة على رغبة البلدين لتطوير العلاقات فيما بينهم.

وقيم أمير عبد اللهيان المعرفة العالية لرئيس الوزراء الياباني بالعلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة باعتبارها رصيدا قيما لتعزيز التفاعلات بين البلدين.

**يتبع