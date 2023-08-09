الاحتلال الصهيوني يقتحم مخيم عقبة جبر ويعتقل ثلاثة مواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال الصهيوني اقتحم مخيم عقبة جبر واعتقل كلا من" محمد أبو ريا، أحمد حجاج وإيهاب بلهان"، من داخل صالون للحلاقة بعد محاصرة قوة صهيونية خاصة منزلاً ومغسلة للسيارات.

وأكدت أن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، مبينة أن المقاومون تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آليات الاحتلال المقتحمة.

كما بينت أن قوات الاحتلال انسحبت بعد اعتقال الشبان الثلاثة وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في المخيم.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، من أجل اعتقال مطلوب، وتم تطبيق إجراء "قدر الضغط" على منزل تحاصره قواتنا حاليًا".

المصدر: فلسطين اليوم

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