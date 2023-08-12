احراق نقاط عسكرية في الخليل و إطلاق نار تجاه مستوطنة في أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، التي شهدت مزيداً من عمليات إطلاق النار صوب أهداف للاحتلال وإلقاء زجاجات حارقة تجاه مواقع ونقاط عسكرية "إسرائيلية".

ففي أريحا، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "الفيرد" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبي مخيم عقبة جبر.

كذلك أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري للاحتلال قرب منطقة سطح مرحبا في البيرة. وتمكن الشباب الثائر في الخليل من إحراق نقاط عسكرية "إسرائيلية" مقامة على مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن الشبان أحرقوا إطارات سيارات بعدد من النقاط العسكرية التابعة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والناشط السابق في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت نادر عويضات بعد اقتحامها لمخيم العروب. ونادر عويضات أسير محرر، تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال على خلفية نشاطه الطلابي. وتخرج عويضات مؤخراً من جامعة بيرزيت التي كان منسقاً للكتلة الإسلامية فيها.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 18 عملًا مقاومًا خلال 24 ساعة شملت محاولتي طعن وعمليتي إطلاق نار، وإلقاء عبوة ناسفة وحالة تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين و4 مظاهرات و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

المصدر : شهاب

/انتهی/

