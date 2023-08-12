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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:٤٩ م

محافظ البنك المركزي: تم الإفراج عن جميع موارد العملات الأجنبية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية

محافظ البنك المركزي: تم الإفراج عن جميع موارد العملات الأجنبية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين عن الإفراج عن جميع موارد العملات الأجنبية الإيرانية في كوريا الجنوبية، مبينا ان هذه الموارد ستستخدم لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا فرزين عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي: "نهنئ الفريق الدبلوماسي لبلادنا على نجاحه في الإفراج عن موارد العملات الأجنبية المحتجزة... لا شك أن ما حصل، يتجاوز التحليلات القائمة وبالطبع هذه العملية ستستمر".

وأضاف: "انه وبعد المتابعة الفنية والدبلوماسية الناجحة، تم الإفراج عن جميع موارد العملات الأجنبية المحتجزة لإيران في كوريا الجنوبية، كما تم قبول تكاليف تحويل هذه العملات من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة".

وتابع: "وفقا لهذا الاتفاق، سيتم إيداع جميع الموارد باليورو في حسابات بستة بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، كما ستتعلق ببقية هذه الموارد فوائد بنكية، في حالة ايداعها في بنوك قطر".

وذكر محافظ البنك المركزي: "أن موارد العملات الأجنبية الإيرانية في عدة دول أخرى ستصبح في متناول اليد قريبًا، وأن أخبارها وآثارها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية".

/انتهى/

رمز الخبر 1935851

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