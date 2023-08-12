الشيخ نعيم قاسم يدعو لمعاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ لبنان إلى الهاوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا نائب الامين العام لحز ب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم"، القوى الأمنية والقضائية في البلاد، أن "تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية"؛ وذلك في معرض تعليقه على حادثة الكحالة التي ادت لاستشهاد احد افراد المقاومة اللبنانية الشهيد "احمد قصاص".

وزار "الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، عائلة الشهيد قصاص؛ معزيًّا باستشهاد ابنهم البطل، ومصرحا : الصور كشفت بأن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدّى بدمائه مصلحة لبنان؛ حسب ما افاد به موقع العهد الاخباري.

وأعتبر نائب الامين العام لحزب الله على، أنّ "الذي حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة"؛ مشيدًا بالقوى السياسية والناس، الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معًا من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة.

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