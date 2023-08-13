الجمارك الايرانية تحقق ايرادات بمبلغ 59 ألف مليار تومان هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضواني فر، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد: حققت الجمارك الايرانية، ايرادات بلغت 59 ألف مليار تومان هذا العام مقابل 30 ألف مليار تومان مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: تم إرسال 1621 سيارة للجمارك هذا العام، منها 928 سيارة في طور الإجراءات القانونية، و 693 سيارة تم تخليصها من الجمارك.

وتابع قائلا: في الوقت الحاضر لدينا 4.8 مليون طن من السلع في الجمارك وعلى الارصفة والسفن، منها 3.2 مليون طن في منطقة الجمارك، و 14 سفينة في رصيف الميناء و 25 سفينة في المراسي تحتوي على 1.3 مليون طن من البضائع.

وأوضح مدير الجمارك الايرانية : أن 7.4 مليون طن من السلع بقيمة 4.8 مليار دولار دخلت البلاد في 4 أشهر من العام الجاري.

وتحدث رضواني فر ايضا عن البنزين وقال: لم نستورد البنزين في الايام الاخيرة. وفي العام السابق، ارتبطت 43٪ من صادرات البلاد بتصدير البتروكيماويات والغاز ومكثفات الغاز بقيمة 23.5 مليار دولار.

وبخصوص التعاون الجمركي الإيراني مع دول الجوار، قال: 75٪ من تجارة إيران مع الهند والصين والإمارات وتركيا والعراق، ومع معظم هذه الدول لدينا اتفاقيات جمركية، وعندما ندخل في منظمات مثل شنغهاي، فانه يتم ابرام المعاهدات الجمركية معهم وتتم العمليات الجمركية بسهولة.

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