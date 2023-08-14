اميرعبداللهيان: لم ولن نسعى للحصول على إتفاق مؤقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات له خلال حفل لتكريم الصحفيين إلى الإتفاق الذي حصل أخيرا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة حول تبادل السجناء والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في بعض الدول بوساطة الطرف الثالث، قائلا: "إننا نناقش ونتبادل الرسائل غير المباشرة مع الجانب الأمريكي منذ عدة شهور".

وصرح وزير الخارجية الإيراني: "اننا لم نعمل قط للحصول إلى اتفاق مؤقت أو اتفاق منخفض إزاء شيء منخقض مما اتفق عليه في الماضي، ولن يكون كذلك أبدا... نحن لم نعلق بين قضية السجناء وممتلكاتنا لدى البنوك الأجنبية، حيث هناك مباحثات منفصلة بشأن كيفية تبادل السجناء كقضية إنسانية والأخرى للمطالبة بحقنا في الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج".

وأكد وزير الخارجية الإيراني على التزام بلادنا بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية، مضيفا: "لن نبتعد عن مسار الحوار والمسار الدبلوماسي ونواصل جهودنا لإفشال أثر العقوبات".

وأوضح: "يوم الخميس الماضي تم نقل أموالنا المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى أحد البنوك في أوروبا وأنها ستنقل من البنك الاوروبي الى إحدى دول المنطقة لشراء سلع لا تخضع للعقوبات".

وبشأن عودة العلاقات بين طهران و القاهرة، قال اميرعبداللهيان: "سلطان عمان زار القاهرة وأجرى مباحثات حول كيفية تحسين العلاقات بين طهران والقاهرة... إيران ترحب بعودة العلاقات بين طهران والقاهرة على أعلى مستوى".

وحول زيارته إلى جنوب إفريقيا، قال وزير الخارجية: "إن إيران تبحث عن ظروف أفضل لرجال أعمالها المتواجدين في جنوب افريقيا، و اليوم بالإضافة إلى التجارة في مجال التقنيات الجديدة، نرى أيضًا تعاونًا جيدًا بين إيران وهذا البلد".

كما هنأ حسين اميرعبداللهيان ذكرى يوم انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006 ضد الكيان الصهيوني، قائلا: "المقاومة اليوم في أقوى حالاتها والكيان الصهيوني في أزمات والمستقبل للمقاومة".

يتبع...