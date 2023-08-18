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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٤١ ص

وزير الخارجية الباكستانية يأكد علی ضرورة تعزیز العلاقات الأخوية مع إيران

وزير الخارجية الباكستانية يأكد علی ضرورة تعزیز العلاقات الأخوية مع إيران

قال وزير الخارجية الجديد في الحكومة الانتقالية الباكستانية جلیل عباس جیلاني في معرض تقديره لرسالة التهنئة التي تسلمها من نظیره الإیراني : إن العلاقات الأخوية بين البلدين ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

قال وزير الخارجية الجديد في الحكومة الانتقالية الباكستانية جلیل عباس جیلاني في معرض تقديره لرسالة التهنئة التي تسلمها من نظیره الإیراني : إن العلاقات الأخوية بين البلدين ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وأعرب في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) عن تقديره لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حسين أميرعبداللهیان. و كتب: أتقدم بالشكر الجزيل على رسالة أخي السيد أمير عبد اللهيان. وتربط إيران وباكستان علاقات أخوية وثيقة.
وأكد جيلاني: لا شك لدي في أن العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان ستتعزز أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وأكد في تصريحاته الأولى بعد توليه مسئوليته، على توسيع العلاقات مع أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة القوى العظمى، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول الخليج الفارسي.

وأضاف: إن إسلام أباد لن تدخل أبدًا التكتلات الخاصة والحرب الباردة.

/انتهی/

رمز الخبر 1936013

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