قائد سلاح البر في الجيش الايراني يلتقي نظيره الروسي في موسکو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل قائد سلاح البر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "كيومرث حيدري " اليوم الاحد الى موسكو في زيارة رسمية لهذا البلد تلبية لدعوة من نظيره الروسي الجنرال "اولغ ساليوكوف" حيث كان في استقباله بمطار فونكوفا في موسكو السفير الايراني في روسيا " كاظم جلالي ".

وكان في استقبال المسؤول الايراني أيضا مساعد قائد سلاح البر في الجيش الروسي الجنرال " ماتيسين رامان " في شؤون التنسيق الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي قائد سلاح البر في الجيش الايراني خلال هذه الزيارة نظيره الروسي ويتفقد بعض المراكز التدريبية والتقنية والعملياتية في هذا البلد، بالإضافة الى لقائه مع مسؤولين في القوات المسلحة ووزارة الدفاع الروسية.

ومن المتوقع أن يزور " حيدري " أحدث التقنيات القتالية في المعرض الفني – العسكري للمجمع الدولي الذي يطلق عليه اسم ((ARMY ۲۰۲۳ في منتزه باتريوت في ضاحية العاصمة الروسية موسكو.

وكان نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد الطيار"عزيز نصير زادة " قد زار معرض المعدات الدفاعية الروسية (ARMY2023) اضافة الى مشاركته في مؤتمر الأمن في موسكو خلال الزيارة التي قام بها الى روسيا الاسبوع الماضي.

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