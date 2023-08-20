  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:١٥ م

القوات المسلحة الإيرانية تعلن عن تزويد مقاتلات كوثر بالصواريخ الذكية

القوات المسلحة الإيرانية تعلن عن تزويد مقاتلات كوثر بالصواريخ الذكية

أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة الايرانية، اليوم الأحد عن تركيب صواريخ وقذائف ذكية على مقاتلة كوثر وأعددنا رادارًا خاصًا لهذه الطائرة.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ‌قال العميد أفشين خواجه فرد الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بالقوات المسلحة ، خلال مقابلة تلفزيونية ، في إشارة إلى إنجازات هذه المنظمة ، إن مشروع قاهر في نسختين جديدتين ، وهي غير مأهولة بحسب المهمتين اللتين فوضتا لنا العمل عليهما. وبالطبع طلبت إحدى القوات استخدام هذه الطائرة التي سيعلن عنها في الوقت المناسب.

وأضاف: الآن قمنا بتعديل لتلك الطائرة وادخلناها الخدمة. حتى في عملية تطوير هذا المنتج ، قمنا باستخراج منتج وسيط مهم للغاية من حيث اقتصاد العمل وتطوير التكنولوجيا.

وصرح أمير خواجه فرد أنه كان يجب علينا استخدام طائرة قاهر كمنتج للبحث والتطوير التكنولوجي. ولكن ، نفس المنتج الوسيط الذي كان تطوير التكنولوجيا وجد عميلًا له يتطبيق خاص جدًا في إحدى القوات المسلحة ، والذي سنراه في الأشهر المقبلة.

وتابع أمير خواجه فرد بالقول إن عددا من مقاتلات كوثر باتت جاهزة وأنه من المحتمل أن نقوم بمناورة بهذه الطائرة خلال أسبوع الدفاع المقدس.

وتابع: يجري تركيب صواريخ وقذائف ذكية على مقاتلة كوثر وأعددنا رادارًا خاصًا لهذه الطائرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936101

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات