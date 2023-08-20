القوات المسلحة الإيرانية تعلن عن تزويد مقاتلات كوثر بالصواريخ الذكية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ‌قال العميد أفشين خواجه فرد الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بالقوات المسلحة ، خلال مقابلة تلفزيونية ، في إشارة إلى إنجازات هذه المنظمة ، إن مشروع قاهر في نسختين جديدتين ، وهي غير مأهولة بحسب المهمتين اللتين فوضتا لنا العمل عليهما. وبالطبع طلبت إحدى القوات استخدام هذه الطائرة التي سيعلن عنها في الوقت المناسب.

وأضاف: الآن قمنا بتعديل لتلك الطائرة وادخلناها الخدمة. حتى في عملية تطوير هذا المنتج ، قمنا باستخراج منتج وسيط مهم للغاية من حيث اقتصاد العمل وتطوير التكنولوجيا.

وصرح أمير خواجه فرد أنه كان يجب علينا استخدام طائرة قاهر كمنتج للبحث والتطوير التكنولوجي. ولكن ، نفس المنتج الوسيط الذي كان تطوير التكنولوجيا وجد عميلًا له يتطبيق خاص جدًا في إحدى القوات المسلحة ، والذي سنراه في الأشهر المقبلة.

وتابع أمير خواجه فرد بالقول إن عددا من مقاتلات كوثر باتت جاهزة وأنه من المحتمل أن نقوم بمناورة بهذه الطائرة خلال أسبوع الدفاع المقدس.

وتابع: يجري تركيب صواريخ وقذائف ذكية على مقاتلة كوثر وأعددنا رادارًا خاصًا لهذه الطائرة.

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