إيران تعتبر في طليعة محاربة الإرهاب/ضرورة محاسبة امريكا وانجلترا على عقود من التدخل في شؤوننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين) بحضور مراسلين ومصورين من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في ما يتعلق ببعض الأحداث الجارية، لقد مررنا بذكرى الانقلاب البريطاني الأمريكي في 19 اغسطس عام 1953ضد الحكومة الإيرانية، وبحسب كلام قائد الثورة الاسلامية الايرانية فإن هذا اليوم هو بداية التحدي بين الأمة الإيرانية والولايات المتحدة.

وقال: يجب محاسبة أمريكا وإنجلترا على عقود من التدخل في شؤون إيران الداخلية ومعارضة الديمقراطية.

وأضاف كنعاني: اليوم هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، كما أن الأمة الإيرانية تعتبر الضحية الكبرى لظاهرة الإرهاب الشريرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إيران في طليعة مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، وتعتبر قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم .

وأوضح: اليوم هو اليوم العالمي للمسجد وذكرى حرق المسجد الأقصى، و مكانة هذا المسجد باعتبارها القبلة الأولى للمسلمين لها اهمية خاصة .

يتبع...