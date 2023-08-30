"أنصار الله" تحذر فرنسا من التدخل العسكري في النيجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث محمد عبد السلام، إدانة الحركة لأي تدخل عسكري أجنبي في البلد الأفريقي على خلفية عزل الرئيس النيجري محمد بازوم وتولي عسكريين مقاليد السلطة أواخر الشهر الماضي.

وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر مدان ومرفوض".

وأضاف عبد السلام: "على فرنسا أن تحترم إرادة شعب النيجر المتطلع إلى الحرية والسيادة، بعد عقود من النهب الاستعماري لثروات البلاد".

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حدٍ للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.

في المقابل، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.

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