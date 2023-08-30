شهيد وعشرات الإصابات برصاص أجهزة أمن السلطة في طولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد ظهر اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني برصاص أجهزة السلطة الأمنية، تزامنًا مع إقدام عناصرها على إزالة "حواجز" نصبها مقاومو طولكرم لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت مصادر محلية، ان شاب ارتقى متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها برصاص أجهزة السلطة، فيما اصيب العشرات، إثر مواجهات اندلعت بعد محاولة شبان منع قوات أمن السلطة من إزالة متاريس وضعها مقاومون في وقت سابق، لإعاقة تقدم قوات الاحتلال خلال الاقتحامات المتكررة للمخيم.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب عبد القادر نضال زقدح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين.

وذكرت أن الشهيد ارتقى بعد إصابته جروح خطيرة بعد استهدافه بهدف القتل في الأجزاء العليا من جسده، خلال المواجهات مع قوات السلطة.

كما أصيب الحاج فخري العارضة والد رمزي العارضة بالاختناق جراء إطلاق عناصر الأجهزة الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

فيما شرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأطلقت أجهزة السلطة النار بكثافةٍ خلال تصدي الأهالي والشباب الثائر لمحاولاتها باقتلاع المتاريس الحديدية.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت في الرابع من أغسطس الحالي بين مقاومين وأجهزة السلطة أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.

واستعانت أجهزة السلطة بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب الثائر والأهالي بإلقاء الحجارة صوبها.

واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

المصدر: شهاب

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