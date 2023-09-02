كتائب القسّام تعلن تصديها لتوغل الاحتلال بطوباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية عن تصدّي مجاهديها بكل بسالةٍ واقتدارٍ لقواتِ الاحتلال المتوغلة في محافظة طوباس، والتي حاصرت منزل المجاهد القسامـــي أحمــد وليــد أبو عــرة فــي بــلدة عقابا.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ مقتضبٍ "بحـمـد الله فقـــد تمـكـــن مجاهـــدونا مـــــــن تخليـــص المجــــاهد القســــامي مــن البيت المحــــاصر، بعــــد اشتباكات استمـرت عــــدة ساعات استخـــدم فيهـا مجـــاهــدونا الأسلحة الرشاشة والعبـوات الناسفة لعرقلة تقدم الآليات".

وتابعت "وقد خرج العدو يجر أذيال الخيبة، كما أن مجاهدنا بات في ملاذٍ آمـــن بين إخـــــــــوانه المجـــاهــــديــن".

وكانت بلدة عقابا صباح اليوم، قد تعرضت لاقتحام من قوات الاحتلال في محاولة لاعتقال المطارد القسامي أحمد وليد أبو عرة، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار والتي أدت لإصابة أحد المستوطنين.

وتصدى مقاومون من كتائب القسام لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عقربا وحصار منزل المطارد القسامي أحمد أبو عرة في محاولة لاعتقاله. ونشرت كتائب القسام - مجموعة الشهيد أحمد أبو السياح فيديو لعبوات استخدمتها في التصدي لقوات الاحتلال اليوم في طوباس.

وشيعت جماهير طوباس ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد الشاب عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، في بلدة عقابا.

ونقل جثمان الشهيد غنام من المستشفى التركي في طوباس إلى منزل عائلته في عقابا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من عائلته وزوجته وطفليه، قبل أداء الصلاة على جثمانه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

ورفع المشاركون في التشييع رايات حركة حماس، ورددوا التكبيرات، وهتافات غاضبة تمجد المقاومة وتطالب بالثأر لدماء الشهداء.

المصدر : شهاب

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