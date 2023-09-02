مخبر: خدمات المواكب يجب ان تستمر حتى عودة جميع زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، اليوم السبت، في اجتماع لجنة الأربعين على حدود مهران: انه بعد الأربعين بعدة أيام، يجب على المواكب تقديم الخدمات بما يتناسب مع اعداد الزوار .

وأشار إلى أن محافظة إيلام هي الحدود الرئيسية لزوار العتبات المقدسة ، وقال: مهران هي المنفذ الاكثر ازدحاما بزوار الأربعين، وهذا العام تم توفير بنية تحتية جيدة في هذه الحدود لسفر الزوار ، ويتطلع المواطنون من جميع أنحاء البلاد للسفر من حدود مهران الى العراق.

وأضاف المخبر، مثمنا جهود الحكومة العراقية خلال أربعين هذا العام: هذا العام، قدم العراق بنية تحتية جيدة للأربعين، وداخل ايران ايضا ، تم بناء على أيعاز رئيس الجمهورية، إجراء دراسة مرضية جيدة للأربعين لهذا العام.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية : ان البنية التحتية في حدود البلاد هذا العام غير قابلة للمقارنة بالأعوام السابقة، فاليوم قمت بزيارة مهران وطرق المواصلات جواً، وقد اتخذت الحكومة خطوات جيدة على صعيد البنية التحتية.

وأشار مخبر إلى أن الحكومة العراقية انشات مرافق وبنية تحتية جيدة على الحدود هذا العام، وقال: اليوم قمنا بزيارة الجانب الآخر من حدود مهران، شهدنا تطورات جيدة على الجانب العراقي.

وقال: "إن دور وسائل الإعلام في إدارة زيارة الأربعين هذا العام كان فعالا للغاية. وهذا العام، تم تقليل جزء مهم من التأخير الذي حدث العام الماضي على حدود البلاد وعلى الجانب العراقي".

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