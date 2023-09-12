فؤاد حسين: العراق ملزم بتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران

وأضاف أن استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار غير مسموح. وتابع قائلا: اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية ولا نقبل أن تكون السيادة الوطنية للعراق مهددة.

وأشار إلى أن علاقات العراق مع إيران قوية وهذه العلاقة تمنع استخدام العنف مؤكدا: أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران من قبل بعض الجماعات.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن العراق متمسك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني بشأن انسحاب المجموعات المسلحة من الحدود بين إيران والعراق ونقلها إلى معسكرات بعيدة عن الحدود وعميقة في أراضي إقليم كردستان العراق مضيفا: غداً في طهران أتبادل الآراء حول تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الجانبين.

كما أعلن عن إبرام اتفاقية أمنية مع النمسا موضحا: أن الاتفاقية تعني إضافة قوات أجنبية إلى العراق، لكن هذه الاتفاقية الأمنية مبنية على التشاور والتدريب والتعاون المتبادل.



يذكر أنه سيزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العاصمة طهران، غدا الأربعاء، للتحدث مع المسؤولين الإيرانيين.

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