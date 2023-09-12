وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض على أساس وثيقة سبتمر مع أخذ الخطوط الحمراء بعين الإعتبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من خلال خطابه في ندوة حوارية عقدت بمبنى وزارة الخارجية، وبمشاركة جمع من كبار المدراء لهذه الوزارة واساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية لدى جامعات البلاد، قدم وزير الخارجية الايراني شرحا فيما يخص موقف الحكومة الايرانية الثالثة عشرة، "القائم على مواجهة الحظر وبذل الجهود لاجهاض نتائجه" من جانب، و"الابقاء على نافذة المفاوضات لالغاء هذا الحظر مفتوحة" من الجانب الاخر.

واستطرد قائلا : نحن لم نقف اليوم امام مرحلة الاتفاق المؤقت، وانما استعادة مشرفة لارصدة الشعب الايراني عبر مرحلتين، من بريطانيا وكوريا الجنوبية.

وشدد امير عبداللهيان، على ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد استعادها للتفاوض على وثيقة سبتمبر مع رعاية الخطوط الحمراء ومن اجل تحقيق مصالح الشعب، لكنها لا تكتفي بذلك وانما تزامنا وضعت بشكل حازم على برامجها اجهاض نتائج الحظر ايضا".

وفي معرض الاشارة الى منجزات الجهاز الدبلوماسي الايراني خلال الفترة الاخيرة، نوه وزير الخارجية بتعزيز التعاون بين طهران والمنظمات الاقليمية والدولية، بما في ذلك الانضمام رسميا الى منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.

كما اشار الى تاكيد الحكومة على تعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والجوار؛ واستعرض اخر المستجدات حول العلاقات مع السعودية، وبرامج وزارة الخارجية الايرانية الهادفة الى تنمية هذه الاواصر وتوسيع مجالات التعاون مع الاخيرة وسائر الدول الاقليمية.

وحول الحرب الاوكرانية، تطرق امير عبداللهيان الى محاولات الحلف الاطلس لاطالة هذه الحرب، وجدد الاشارة الى جهود ايران لاحلال السلام بين طرفي النزاع؛ وقال : لم يقدم المسؤولون الاوكران حتى الان اي وثيقة تدل على استخدام اسلحة ايرانية في هذه الحرب.

/انتهى/