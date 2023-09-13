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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٨ ص

الاحتلال الصهیوني يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال الصهیوني يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح الأربعاء، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح الأربعاء، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات الشابين الشقيقين جواد، ومجدي الكزحة، عقب اقتحام منزليهما في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اعتقل من البلدة ذاتها، المحرر شداد العارضة شقيق الأسير محمود، والشاب أحمد أبو زيد، بينما اعتقل محمود عريدي من جلقموس. فيما اعتقل سمير صوافطة من طوباس.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب محمد عمار، عقب اقتحام منزله في بلدة قفين.

واعتقل حذيفة الحرباوي من بلدة الرام بالقدس المحتلة.

كما نفذت قوت الاحتلال مداهمات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

/انتهی/

رمز الخبر 1936760

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