نحن لا نقبل بأي تغيير في الموقع الجيوسياسي للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد" محمد رضا أشتياني" ردا على التوتر بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا : "إن الحرب لن تندلع في المنطقة، وموقف الجمهورية الإسلامية من الموقع الجيوسياسي للمنطقة واضح".

وقال " محمد رضا اشتياني" علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء: مواقفنا واضحة بناء على آخر اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في هذا الشأن. ونحن لا نقبل ونرفض أي تغيير في الموقع الجيوسياسي للمنطقة وهذا واضح للجميع.

وأشار إلى رصد التطورات في منطقة القوقاز وقال: دراسة الأوضاع تدل علی أنه لن يحدث أي شيء خاص.

/انتهی/