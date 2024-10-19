وزير الداخلية الإيراني: السنوار من الجيل الذي سيخشاه عدوه أكثر بعد استشهاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني اعرب عن تعازيه بشهادته السنوار قائلا: إن السيد حسن نصرالله واسماعيل هنية وقاسم سليماني بشهادتهم ضخوا دماء جديدة في عروق المقاومة والسنوار بشهادته حياة جديدةللمجاهدين على طريق القدس هو من جيل الرجال الذين سيخشاهم عدوهم أكثر بعد استشهادهم.

وأضاف إن دماء هذا المناضل وأسطورة المقاومة ستُعجل من زوال الكيان الصهيوني المحتل قاتل الاطفال، وقد غدا باستشهاده نموذجاً للمجاهدين ومقاتلي جبهة الحق الذي ناضل طوال حياته حتى أخر قطرة من دمائه وسيبقى خالداً حياً وسيعطي وهجا آخر لوجه التاريخ.

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