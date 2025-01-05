مواصلة استقالة ضباط مخابرات إسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الاقصى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سما نيوز، أن وسائل إعلام صهيونية، أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن ضابط المخابرات الأول في جيش غزة استقال من منصبه بسبب فشل الكيان في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب هذا المصدر ، فإن هذا القرار اتخذ بعد استقالة العميد حاييم كوهين، قائد لواء الشمال في جيش غزة، وكذلك الاستقالة السابقة للعقيد آفي روزنفيلد، وهو ضابط مخابرات آخر استقال الصيف الماضي لنفس السبب.

الجدير بالذكر أن هذه الاستقالة تظهر الضغوط الداخلية الكبيرة التي تتعرض لها القوات الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني بعد هجوم السابع من أكتوبر، والتي شهدت انتقادات جدية لأداء الكيان الأمني.

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