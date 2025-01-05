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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٧ ص

مواصلة استقالة ضباط مخابرات إسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الاقصى"

مواصلة استقالة ضباط مخابرات إسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الاقصى"

أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن ضابط مخابرات في جيش الاحتلال الاسرائيلي قدم استقالته بسبب فشل مواجهة عملية طوفان الاقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سما نيوز، أن وسائل إعلام صهيونية، أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن ضابط المخابرات الأول في جيش غزة استقال من منصبه بسبب فشل الكيان في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب هذا المصدر ، فإن هذا القرار اتخذ بعد استقالة العميد حاييم كوهين، قائد لواء الشمال في جيش غزة، وكذلك الاستقالة السابقة للعقيد آفي روزنفيلد، وهو ضابط مخابرات آخر استقال الصيف الماضي لنفس السبب.

الجدير بالذكر أن هذه الاستقالة تظهر الضغوط الداخلية الكبيرة التي تتعرض لها القوات الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني بعد هجوم السابع من أكتوبر، والتي شهدت انتقادات جدية لأداء الكيان الأمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1952602
شیرین سماره

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