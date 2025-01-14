تحذير لا أساس له من الكيان الصهيوني لمستوطنيه بشأن تهديدات إيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، حذر الكيان الصهيوني مواطنيه من تصعيد محتمل في محاولات إيران لخداعهم خارج الأراضي المحتلة بهدف إيذائهم أو اختطافهم، ودعاهم إلى أن يكونوا في حالة تأهب.

وادعى مجلس الأمن الداخلي للنظام الصهيوني في بيان له أن القوات الإيرانية تستهدف الإسرائيليين عبر الإنترنت، وتحاول إقناعهم بحضور اجتماعات خارج الأراضي المحتلة، حيث يمكن أن يتعرضوا للهجوم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المجلس الأمني ادعى أن شخصًا تواصل مؤخرًا مع تاجر إسرائيلي عبر تطبيق "تلغرام"، وقدم نفسه كموظف في النسخة الفارسية من شبكة "العربية" الإخبارية، وعرض عليه إجراء مقابلة في دبي.

وأفاد التاجر بأنه أبلغ مجلس الأمن الداخلي بعد أن شعر بالشك، ليكتشف المجلس أن المكالمة قد أُعدت لتثبيت برنامج ضار على هاتفه المحمول بهدف اختراقه.

وحذر مجلس الأمن الداخلي الإسرائيليين من مشاركة معلوماتهم عبر الإنترنت مع جهات مجهولة، ونصحهم بعدم الإفصاح عن تفاصيل شخصية أو خطط سفر لشركاء تجاريين أو أكاديميين محتملين دون التحقق من هويتهم. كما دعا الإسرائيليين إلى البقاء يقظين والتواصل مع وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الداخلي بشأن أي أنشطة مشبوهة.

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