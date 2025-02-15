رئيس الجمهورية سيزور "إيلام" قريبًا 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد أحمد كريمي، يوم الأحد، خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة، أن هذه الزيارة ستساهم في ازدهار وتطوير المحافظة بشكل أكبر.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات في تقديم المشاريع البارزة والتنموية، والتعاون مع الوزارات، وتعزيز التنسيق، مضيفًا أن زيارة الدكتور بزشكيان تمثل فرصة خاصة لتحقيق قفزة في معالجة هموم المواطنين، مما سيؤدي إلى تحريك وتغيير في المحافظة.

وأكد محافظ إيلام على ضرورة التخطيط في مجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وضرورة الربط المنسجم مع الوزارات لتحقيق قرارات تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الجهات التنفيذية يجب أن تستخدم جميع الإمكانيات والقدرات الفنية وتحديد الأولويات على مستوى المقاطعات لتقديم المشاريع.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار كريمي إلى أن الدقة والصحة والإشراف على الموضوع والإرسال السريع يمكن أن تكون عوامل مساعدة في دراسة المشاريع، مضيفًا أن المشاريع يجب أن تُقدم بجدول زمني محدد بحيث يكون بدءها وموعد إنجازها واضحين.

كما أوضح محافظ إيلام أن وضوح رؤية وأفق المشاريع، ودراسة الفجوة الحقيقية بين المحافظة والمركز، والمقارنة بين المحافظة والمعايير الوطنية، وسبل الخروج من هذه الحالة هي من الافتراضات الأساسية للتخطيط التنموي في إيلام.

كما اعتبر كريمي المشاريع المتعلقة بالحدود، وزيارة الأربعين، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والتجارة الحدودية، والعدالة التعليمية، وغيرها، مهمة للمحافظة، مؤكدًا أن جميع المشاريع والقرارات المتعلقة بزيارة الرئيس تهدف إلى خدمة المواطنين وضمان رضاهم.

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