تنمية وتطوير تكنولوجيا "الكم" هو أهم أولوية علمية للحكومة، وسيتم التصديق على البرنامج الوطني قريباً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن أفشين أشار إلى أولويات الحكومة الرابعة عشرة في تطوير العلوم في البلاد خلال العام الجديد، مؤكدًا أن تطوير تكنولوجيا الكم يُعد من أبرز أولويات الحكومة، وإذا تم تحقيق ذلك، يمكن اعتباره أهم إنجاز للحكومة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أفشين أن العديد من الجهات، بما في ذلك الجامعات، ومنظمة الطاقة الذرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك بشكل مباشر في الأبحاث المتعلقة بالكم.

وأضاف: "نحن نتابع مجالات الكم في الاتصالات، والكم في أجهزة الاستشعار، والكم الحاسوبي."

وأكد أفشين أنه نظرًا لوجود تشفيرات مختلفة في كل من هذه المجالات، يجب أن نتجه نحو التشفير الكمومي، بمعنى آخر، يجب أن يتم التشفير بطريقة "ما بعد الكم". وفي هذا السياق، تم تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الكم برئاسة المعاون العلمي لرئاسة الجمهورية، وتُعقد جلساته بانتظام حيث تقدم الجهات المعنية برامجها التنفيذية في هذا المجال.

وأشار أفشين إلى أن تطوير البنية التحتية للكم والذكاء الاصطناعي هو من ضمن برامج الحكومة لهذا العام، مضيفًا أن البرنامج الوطني للكم سيُصادق عليه من قبل المجلس الإداري للكم حتى منتصف شهر يونيو.

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