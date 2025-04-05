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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٨ م

حسين أفشين:

تنمية وتطوير تكنولوجيا "الكم" هو أهم أولوية علمية للحكومة، وسيتم التصديق على البرنامج الوطني قريباً

تنمية وتطوير تكنولوجيا "الكم" هو أهم أولوية علمية للحكومة، وسيتم التصديق على البرنامج الوطني قريباً

أكد مساعد العلوم، التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي لرئيس الجمهورية، حسين أفشين، أن تطوير تكنولوجيا الكم يُعتبر من أهم الأولويات العلمية للحكومة الرابعة عشرة، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للكم سيُصادق عليه حتى بداية شهر يونيو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن أفشين أشار إلى أولويات الحكومة الرابعة عشرة في تطوير العلوم في البلاد خلال العام الجديد، مؤكدًا أن تطوير تكنولوجيا الكم يُعد من أبرز أولويات الحكومة، وإذا تم تحقيق ذلك، يمكن اعتباره أهم إنجاز للحكومة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أفشين أن العديد من الجهات، بما في ذلك الجامعات، ومنظمة الطاقة الذرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك بشكل مباشر في الأبحاث المتعلقة بالكم.

وأضاف: "نحن نتابع مجالات الكم في الاتصالات، والكم في أجهزة الاستشعار، والكم الحاسوبي."

وأكد أفشين أنه نظرًا لوجود تشفيرات مختلفة في كل من هذه المجالات، يجب أن نتجه نحو التشفير الكمومي، بمعنى آخر، يجب أن يتم التشفير بطريقة "ما بعد الكم". وفي هذا السياق، تم تشكيل المجلس الأعلى لإدارة الكم برئاسة المعاون العلمي لرئاسة الجمهورية، وتُعقد جلساته بانتظام حيث تقدم الجهات المعنية برامجها التنفيذية في هذا المجال.

وأشار أفشين إلى أن تطوير البنية التحتية للكم والذكاء الاصطناعي هو من ضمن برامج الحكومة لهذا العام، مضيفًا أن البرنامج الوطني للكم سيُصادق عليه من قبل المجلس الإداري للكم حتى منتصف شهر يونيو.

/انتهى/

رمز الخبر 1956233
یاسر المصری

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