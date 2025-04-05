  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ م

"الوقت ينفد".. القسام تنشر مشاهد جديدة لأسيرين صهيونيين

"الوقت ينفد".. القسام تنشر مشاهد جديدة لأسيرين صهيونيين

بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلا جديدا لأسيرين "إسرائيليين" لديها؛ حيث تضمّن رسائل تحذيرية على لسانهما موجهة إلى قادة كيان الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران "إسرائيليان"، وهما يؤكدان بأنهما تعرضا لقصف الجيش "الإسرائيلي" لحظة الخروج من النفق لتنفس الهواء؛ مشيرين إلى، أن "القصف أصابهما لكنهما نجوا بفضل الله وبفضل مقاتلي القسام الذين أعادونا للنفق".

وأضاف هذان الأسيران، أن المكان الذي يتواجدان فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية؛ مؤكدين بأن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كي نتنفس الهواء خارج النفق وجيشنا يقصفنا".

كما طالب الأسيران الصهيونيان، بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتن ياهو" لإعادتهما أحياء إلى منازلهم، اضافة الى "منح الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم فرصة للحديث عما نعانيه".

وختم الأسيران التسجيل بالقول، "أعيدونا إلى الحياة فنحن هنا أموات"، مضيفين "لا تصدقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضغط على حماس فنتيجته كانت إصابتنا في القصف".

رمز الخبر 1956266

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات