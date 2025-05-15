قاليباف: أولوية إيران هي العلاقات مع الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس النواب الماليزي جوهري عبدول التقى وناقش اليوم (الخميس 15 مايو) مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الذي سافر إلى جاكرتا عاصمة إندونيسيا على رأس وفد برلماني للمشاركة في المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني الدولي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي بداية اللقاء أعرب قاليباف عن سروره بلقاء نظيره الماليزي على هامش هذه القمة وقال: "إن أولوية قائد الثورة والبرلمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياسة الخارجية تتركز على الدول المجاورة والإسلامية، وفي هذا الصدد لدينا نظرة خاصة إلى الدول الإسلامية الآسيوية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن القرن الحادي والعشرين هو القرن الآسيوي، وقال: إن الدول الآسيوية تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن أكبر الدول المستهلكة في العالم هي أيضاً آسيوية. ومن ثم، فإن القارة الآسيوية يمكن أن تكون فرصة لتنمية جميع أعضائها.

وأضاف قائلاً: "بالنظر إلى خريطة العالم، نرى أن دول جنوب شرق وجنوب غرب آسيا بالغة الأهمية والتأثير على جميع الأصعدة على المستوى الدولي في المجالات الجيوسياسية. ولذلك، فإن العلاقة بين إيران وماليزيا، بالنظر إلى حساسية المنطقة، يمكن أن تؤدي إلى تنمية البلدين سياسياً واقتصادياً".

وأضاف قاليباف: "على الرغم من أننا واجهنا قيودًا بسبب العقوبات الأمريكية القاسية، إلا أننا على مدار سنوات العقوبات وجدنا حلولاً لجعل العقبات القائمة غير فعالة أو أقل فعالية قدر الإمكان".

وأعرب رئيس السلطة التشريعية عن أمله في أنه من خلال التواصل الأكبر بين البلدين سنتمكن من اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات، وفي هذا الصدد دعا رسميا رئيس مجلس النواب الماليزي لزيارة إيران لمتابعة الأوضاع التنموية في البلدين بشكل عملي.

وفي الختام، أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن ارتياحه لمصادقة مجلس النواب الإيراني على الاتفاق بين إيران وماليزيا، والذي يمهد الطريق لنقل السجناء بين البلدين، وقال: "إن الجانبين يبذلان جهودا لتوسيع العلاقات في اتجاه التطور والتقدم، وهو ما يصب في مصلحة الشعبين".