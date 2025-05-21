الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا للمرة الأولى منذ 2011

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إنّ الاتحاد اتخذ قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وتعقيباً على القرار، قال أسعد الشيباني، إنّ رفع العقوبات الأوروبية "إنجاز تاريخي جديد"، و"سيعزّز الأمن والاستقرار في سوريا".

وسبق خطوة الاتحاد الأوروبي، إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من السعودية، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

يُذكر أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بدأت في أيار/مايو عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب في البلاد. واستهدفت العقوبات السفر وتجميد الأصول ضدّ الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، والقطاعات التي تشكّل قلب الشبكة المالية للنظام، بالإضافة إلى تقييد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، وبعض معدات الاتصالات.

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