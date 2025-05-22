العميد حیدري: نحن على أهبة الاستعداد للدفاع بأمر من القائد

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفريقه إلى مقر العمليات للفرقة 88 واللواء 188 المدرع في محافظة سيستان وبلوشستان. وأشار حيدري إلى الأسس التحولية في وحدات القوة البرية، موضحاً أن سياسة التحول تعتمد على ثلاثة مشاريع استراتيجية، حيث يركز المشروع الأول على تغيير الجداول والهياكل التنظيمية للقوة البرية.

وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تأسيس وإلحاق وحدات جديدة مثل دعم المنطقة السابعة، والحرب الاستراتيجية، وقيادة المعلومات الإقليمية، وثلاثة قواعد متقدمة للطائرات بدون طيار".

وتابع: "كما تم إلحاق أنواع من الأنظمة والأسراب الجوية مثل الطائرات الهجومية والدفاعية والاستطلاعية، بالإضافة إلى انضمام أنظمة صاروخية ذكية إلى المعدات الصاروخية المتاحة للقوة البرية".

وأكد العميد حيدري أن المشروع الثالث يركز على تجديد وإعادة بناء وتذليل العقبات في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمساكن التنظيمية والشخصية، وتطوير وتجهيز الثكنات ومرافق الوحدات، وتحسين الوضع الصحي والإغاثي والعلاجي في المستشفيات.

وأشار إلى أن "إنشاء 1352 وحدة سكنية للعاملين الدائمين وبناء مستشفيين بسعة 64 سريراً في محافظتي سيستان وبلوشستان وكرمان، هي من الإنجازات القيمة التي تحققت في إطار هذا المشروع".

كما أكد على جاهزية هذه القوات لحماية حدود البلاد، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود تمت بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات العليا ومع الوحدات التابعة في المنطقة الجنوبية الشرقية.

واختتم العميد حيدري بالقول: "القوة البرية، بعين يقظة ويد على الزناد، تستمع لأوامر القائد الأعلى، مستعدة لمعاقبة أي عدو يحاول تجاوز حدوده، مستخدمة قوتها الفائقة لردع أي اعتداء على تراب الوطن".

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