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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٤١ ص

بالفيديو..وزير الخارجية الايراني يصل الى روما

بالفيديو..وزير الخارجية الايراني يصل الى روما

وصل وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى العاصمة الايطالية روما لعقد جولة جديدة من المفاوضات غيرالبماشرة مع امريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية قبل دقائق إلى روما العاصمة الإيطالية للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والتي تعقد بوساطة سلطنة عمان.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية، نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين.

وكان قد اكد وزير الخارجية الايراني قبل مغادرته طهران الى روما انه اذا كان هدف الولايات المتحدة من المحادثات عدم امتلاك ايران اسلحة نووية فالاتفاق ممكن واذا كان هدفها منع ايران من حقها في تخصيب اليورانيوم فلن يكون هناك اى اتفاق وحان وقت اتخاذ القرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1958342
جواد ماستری فراهانی

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