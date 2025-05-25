إيران تعلن استعدادها لإنشاء مكاتب موانئ مستقلة خاصة للدول المجاورة في بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اهنه قال عبد الرسول مهاجر حجازي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، اليوم (السبت) في حفل افتتاح المرحلة التكميلية وإنشاء محطة ميناء طهران - إبرين الجاف للسكك الحديدية، في إشارة إلى قدرات الترانزيت للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دور حلقة الوصل بين دول المنطقة".

وأضاف: "في شمال البلاد، هناك دول مجاورة تفتقر إلى الوصول إلى المياه المفتوحة، ويمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون طريقا للتواصل بين هذه الدول والبحر، والآن أصبح بإمكان دول آسيا الوسطى وروسيا وبيلاروسيا، وكذلك دول منطقة القوقاز، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب قيرغيزستان وأوزبكستان، الوصول إلى بندر عباس عبر طرق النقل الإيرانية".

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية: "من الممكن أن يكون لهذه الدول منظمة موانئ مستقلة خاصة بها في بندر عباس، ووزارة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة فرزانة صادق مستعدة بالكامل لتوفير التسهيلات اللازمة في بندر عباس لهذه الدول".

ربط الإمارات العربية المتحدة بآسيا الوسطى عبر إيران

وأشار مهاجر حجازي أيضًا إلى القدرات الموجودة في جنوب البلاد وقال: "يمكن للدولة الصديقة والشقيقة، الإمارات العربية المتحدة، استخدام الطريق الأفضل والأقرب والأكثر أمانًا والأكثر سهولة للوصول إلى آسيا الوسطى، وهو طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

الانتهاء من مشروع سكة حديد تشابهار-زاهدان خلال هذا العام

وأضاف: "الخبر السار الذي أعلنته وزارة الطرق هو أن خط سكة حديد تشابهار - زاهدان سيتم الانتهاء من إنشائه وبدء تشغيله بحلول نهاية العام الجاري. وسيكون هذا المشروع، في حال تنفيذه، نقطة تحول في تطوير طرق النقل في إيران".

قطار شحن صيني يصل إلى أبرين

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية: "اليوم، وبالتزامن مع افتتاح هذا المشروع، نقلت الشركة المرموقة قطار شحن صيني كبير إلى موقع المشروع كرمز لبدء عمليات التنفيذ، مما يدل على تنفيذ الوعود والانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل".

واختتم حديثه قائلاً: "إننا نعتبر هذا الحدث بمثابة فأل حسن، حيث تم خلال إدارة السيد بيزيكيان، الرئيس الرابع عشر، اتخاذ خطوة كهذه نحو تطوير الاتصالات الإقليمية والبنية الأساسية للنقل في البلاد".