الشيخ قاسم: الإمام الخميني جسّد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة، إن الإمام الراحل "جسّد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية"، مضيفا أن "هذه المبادئ لا تزال تمثل منارة تهتدي بها حركات المقاومة والتحرر في منطقتنا".

وأوضح أن الإمام الخميني استطاع أن ينقل إيران من نظام الشاه التابع للولايات المتحدة إلى جمهورية إسلامية مستقلة تقف بثبات إلى جانب قضايا الشعوب المستضعفة، مشيرا إلى أن هذا التحول التاريخي كان بمثابة نقلة نوعية في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.

وشدّد الشيخ قاسم على أن الأمة اليوم "تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل" الذي أسسه الإمام الخميني، معتبرا أن الأمل بانتصار الحق على الباطل لا يزال قائما بفضل هذا النهج الثوري.

كما أكد على الدور الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية، قائلا "إيران الثورة بقيادة الإمام الخميني وقفت بثبات إلى جانب المقاومة من أجل تحرير فلسطين والقدس الشريف، ولا تزال وفية لهذا الطريق حتى اليوم".

الأمل بانتصار الحق..

وختم الشيخ قاسم بالإشارة إلى أن الأمة "تعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل"، وأن نهج الإمام الخميني ما زال يلهم الشعوب في مقاومة الظلم والاحتلال، في ظل واقع يشهد تصعيدا للمواجهة في فلسطين وغزة، ومخططات لإخضاع المنطقة.