انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت قبل قليل الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني: "الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "صواريخنا أصابت ليلة أمس ١٤ مركزا استراتيجيا وعسكريا للعدو في حيفا وتل أبيب".



وأوضح العميد نائيني: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".

وتابع: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".

يتبع...