انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت قبل قليل الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني: "الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة".
وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "صواريخنا أصابت ليلة أمس ١٤ مركزا استراتيجيا وعسكريا للعدو في حيفا وتل أبيب".
وأوضح العميد نائيني: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".
وتابع: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".
يتبع...
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