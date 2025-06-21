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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٥ ص

انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد العدو الصهيوني

انطلاق الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد العدو الصهيوني

انطلقت قبل قليل الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت قبل قليل الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني: "الموجة الجديدة من الهجوم تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "صواريخنا أصابت ليلة أمس ١٤ مركزا استراتيجيا وعسكريا للعدو في حيفا وتل أبيب".

وأوضح العميد نائيني: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".

وتابع: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو أن عمليتنا ستكون مستمرة وتصاعدية".

يتبع...

رمز الخبر 1959710
جواد ماستری فراهانی

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