الخارجية الايرانية تدين تدنيس الصهاينة للمسجد الاقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الصهاينة المتطرفين بقيادة أحد وزراء الكيان المجرمين، وأكد أن هذا الهجوم، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة هذا المكان المقدس ومكانته الدينية، وانتهاكًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة، يُعد دليلًا آخر على نية الكيان الصهيوني الخبيثة لمواصلة التوتر وخلق أزمة في فلسطين المحتلة والمنطقة.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المسجد الأقصى، باعتباره قبلة المسلمين الأوائل، يحظى باحترام خاص لدى المسلمين والشعب الفلسطيني، وإن الكيان الصهيوني الحاكم في فلسطين المحتلة، بانتهاكه لهذا المكان المقدس، يسعى إلى تغيير الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وإثارة مشاعر المسلمين حول العالم، وتصعيد التوتر في فلسطين المحتلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القدس، مدينة موحدة، هي العاصمة الدائمة لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي واجب إجبار نظام الاحتلال على وقف سياساته العنصرية والإجرامية ضد أرض فلسطين وشعبها.