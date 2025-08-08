محافظ كربلاء المقدسة يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الخطابي في مؤتمر صحفي، أن "خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء المقدسة وبإشراف مباشر من محكمة تحقيق كربلاء، نفذت عملية استخبارية تميزت بدرجة عالية من السرية والدقة"، مشيرا إلى أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 22 إرهابيا خططوا لتنفيذ عمليات إجرامية تشمل تفجير عبوات ناسفة على طرق الزائرين، واستهداف القوات الأمنية والمواكب الحسينية، إلى جانب محاولات تسميم في أماكن تجمع الزائرين، لاسيما ضمن المحور الجنوبي للمحافظة".

وبيّن أن "من بين العمليات التي تم إحباطها، محاولة لاستهداف إحدى الحسينيات الواقعة على طريق كربلاء المقدسة – النجف الأشرف، حيث تم إفشال المخطط بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية".

وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت حيازة المتهمين لأدلة جرمية تؤكد نواياهم الإرهابية، وقد أقرّوا أمام القضاء بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "بعض المتهمين كانوا على تواصل مع جهات خارجية، بينهم شخص كان على ارتباط مباشر مع الكيان الصهيوني والجهات الداعمة للإرهاب".

وأكد الخطابي، أن "الجهود الأمنية مستمرة لحماية الزائرين وتوفير أجواء آمنة خلال المناسبات الدينية القادمة"، مشيدا بدور محكمة تحقيق كربلاء وخلية الصقور في إحباط المخطط الإرهابي.

