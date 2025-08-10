  1. الدولية
  2. أوروبا
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٢٩ ص

مسيرة حاشدة في لندن تنديدًا بحرب الإبادة على قطاع غزة

مسيرة حاشدة في لندن تنديدًا بحرب الإبادة على قطاع غزة

نظم ناشطون في العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم السبت، مسيرةً حاشدةً تنديدًا بحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، حمل المشاركون شعارات ولافتات طالبت الحكومة والسلطات البريطانية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتباره مجرم حرب وأنه المسؤول الأول عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

وشارك في الفعالية المئات من الناشطين العرب والأجانب الذين انطلقوا مشيًا على الأقدام من ساحة راسل، وهي حديقة عامة تقع في قلب العاصمة وتعد إحدى أكثر الأحياء التاريخية والثقافية فيها، وحتى شارع داونينغ، مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني.

وهدفت المسيرة إلى الضغط على الحكومة البريطانية لوقف صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية ومجاعة في القطاع نتيجة الحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وطالبت بإنهاء الدعم العسكري والسياسي البريطاني لـ "إسرائيل"، وتحقيق العدالة للفلسطينيين، عبر تحركات شعبية سلمية في الشارع البريطاني.

/انتهى/

رمز الخبر 1961510
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات