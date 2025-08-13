  1. إيران
ولايتي يلتقي نائب وزير الخارجية الأرميني

التقى علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، فاهان غوستانيان، نائب وزير الخارجية ومنسق العلاقات الثنائية الأرمينية مع إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء في بداية اللقاء، قدّم غوستانيان شرحًا وتقريرًا حول آخر التطورات في المنطقة والمفاوضات التي عُقدت في واشنطن. وأكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات التاريخية وحسن الجوار بين البلدين، قائلاً: "نحن ملتزمون بشدة بعلاقات ودية مع إيران، ونُقدّر هذه الروابط التاريخية".

وبدوره رحب ولايتي أيضًا بتوسيع التعاون، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائمًا إلى السلام والأمن المستدام بين جيرانها، وتولي اهتمامًا بالغًا، أكثر من أي دولة أخرى، لإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا حيث كانت إيران أول دولة تتخذ خطوات لإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال دول المنطقة، وخلال فترة عملي في وزارة الخارجية، بذلتُ كل جهودي في هذا الاتجاه".

