١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ م

"مهدي يوسفي" ، بطل العالم للمصارعة الحرة للشباب

فاز المصارع الإيراني مهدي يوسفي بالميدالية الذهبية في وزن 79 كجم في بطولة العالم للشباب في المصارعة الحرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فاز مهدي يوسفي بالميدالية الذهبية في فئة 79 كجم في ختام منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة للشباب في بلغاريا، والتي تنافس فيها في المباراة النهائية ضد ويليام هينكل من الولايات المتحدة ليتغلب عليه بنتيجة 8-6.

وكان يوسفي قد تغلب سابقًا على إيون مارسو من مولدوفا بنتيجة 10-0 في الجولة الأولى. ثم هزم ناريك نيكوغوسيان من أرمينيا بالضربة القاضية الفنية بنتيجة 8-0، وفي المباراة الثالثة، تغلب على أرسلان باغانجويف من تركمانستان بنتيجة 6-4، وتأهل إلى نصف النهائي. في هذه الجولة، هزم يوسفي أيضًا سعيد سعيدولوف من روسيا بنتيجة 15-7، وتأهل إلى المباراة النهائية.

یاسر المصری

