  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٥٥ م

هجوم إرهابي على دورية الشرطة في إيرانشهر يسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط

هجوم إرهابي على دورية الشرطة في إيرانشهر يسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط

هاجم اليوم الجمعة مسلحون مجهولون سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر في سيستان وبلوشستان، حيث ادى الى استشهاد واصابة عدد من الضباط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل ساعة، أن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر في سيستان وبلوشستان.

وأعلن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان عن الحادث قائلاً: قبل ساعة، هاجمت عناصر إرهابية دوريیتین اثنتین للشرطة على نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، والتي كانتا منشغلة بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر.

هجوم إرهابي على دورية الشرطة في إيرانشهر يسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط

وفقا لهذا التقرير، للأسف، استشهد خمسة من رجال الأمن وقوات دورية الشرطة في هذا العمل الإرهابي.

ولا تزال عملية تحديد هوية العناصر الإرهابية وملاحقتها مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها.

/انتهى/

رمز الخبر 1961938
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات