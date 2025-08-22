هجوم إرهابي على دورية الشرطة في إيرانشهر يسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل ساعة، أن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر في سيستان وبلوشستان.

وأعلن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان عن الحادث قائلاً: قبل ساعة، هاجمت عناصر إرهابية دوريیتین اثنتین للشرطة على نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، والتي كانتا منشغلة بتوفير الأمن للمواطنين على محور خاش-إيرانشهر.

وفقا لهذا التقرير، للأسف، استشهد خمسة من رجال الأمن وقوات دورية الشرطة في هذا العمل الإرهابي.

ولا تزال عملية تحديد هوية العناصر الإرهابية وملاحقتها مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها.

