كمالوندي: مفتشو الوكالة الدولية يشرفون على عملية استبدال الوقود بمحطة بوشهر النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كمالوندي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول آخر شروط وتفاصيل تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تماشيًا مع تنفيذ البرنامج المقرر لمحطة بوشهر النووية، وضرورة توفير الكهرباء اللازم للشبكة في الوقت المناسب، تقرر أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشراف على عملية استبدال الوقود في هذه المحطة، إلى جانب التنسيق الذي تم".

وأوضح: من البديهي أن أي تفتيش سيُجرى بعد اتفاق إيران والوكالة على إطار ترتيبات التعاون، وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي عليه بناءً على قرار برلماني صدر مؤخرًا.

وعاد مفتشو الوكالة الذرية إلى البلاد، عقب جولتين من المحادثات الأخيرة بين إيران والوكالة في طهران وفيينا، لمراقبة العمليات الفنية في محطة بوشهر للطاقة النووية.

واشار وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريح له بعد حضوره اليوم الاربعاء اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي واجتماعه بأعضائها، إلى تصريحات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران، وقال: "إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي أرجأ التعاون مع الوكالة إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً عليه، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار بشأنها.

وقد اتُخذت الآن قرارات بشأن استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة، والتي يجب أن تتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون أي تعاون أيضًا في إطار قانون البرلمان الذي يخدم مصالح الشعب الإيراني".

